«Мы все хотим перемен и если не будем останавливаться, то непременно победим» 1 11.12.2020, 17:34

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Жыве Беларусь!

- Только что приехал с ремонта электронного прибора, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - В кабинете диагностику проводила одна из девушек. Починила на месте. Уходя, я сказал : "Жыве Беларусь", на что незамедлительно услышат четкое и громкое "Жыве".

Я был в восторге. Приехал домой и поделился этим с нашими. Как оказалось, вчера наш человек тоже ездил туда же чинить прибор, и он заприметил у неё на столе значок бело-красно-белый и похвалил, на что получил "Жыве Беларусь". Вот такое совпадение.

Но это еще не все. Это не единичная история, где встречаются невероятные люди. Я часто, уходя, говорю людям "Жыве Беларусь" и практически всегда получаю положительный ответ. Везде: в поликлинике, в автосервисе, в магазине, в кафэшках, в парикмахерских, в доме с соседями, и даже в Следственном комитете! (да-да, не вру). Я до сих пор не могу к этому привыкнуть и всегда получаю море позитива. Мы все хотим перемен и если не будем останавливаться, то победа непременно будет за нами.

Жыве Беларусь!

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