закрыть
11 декабря 2020, пятница, 18:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новое правительство Литвы принесло присягу

  • 11.12.2020, 18:02
  • 1,146
Новое правительство Литвы принесло присягу
Ингрида Шимоните

С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.

11 декабря в парламенте Литвы была утверждена программа нового правительства страны и присягу принесли новые министры, сообщает "Европейская правда".

С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.

Перед утверждением программы и Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис сказали, что главное сейчас - обеспечить контроль над пандемией.

Сам Дулькис представил в парламенте план из трех пунктов, который должно осуществить правительство в деле борьбы с вирусом.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении правительства 7 декабря, через месяц после того правоцентристские партии Литвы: Союз Отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы), Движение либералов и Партия свобода подписали соглашение о формировании новой правящей коалиции.

Ингрида Шимоните была министром финансов в правительстве, которое потеряло власть в 2012 году после одной из самых жестких программ строгой экономии в Европе, которая привела к обвалу ВВП примерно на 15% в 2009 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова