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Что будет с выездным туризмом из-за закрытой границы?

  • 11.12.2020, 18:18
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Что будет с выездным туризмом из-за закрытой границы?
Фото с сайта tourradar.com

Туры во Львов и Буковель отменяют.

В Беларуси с 21 декабря из-за COVID-19 вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Как это может отразиться на выездном туризме?

Большинство туров — авиа, на них запрет на выезд не влияет

Скажем прямо, 2020 год не самый удачный для путешествий, однако белорусы были в числе тех, кому из-за COVID-19 в турсезон не запрещали выезжать из страны, пишет tut.by.

Аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик считает, что в этом сезоне белорусы оказались особенными во всех смыслах — и в туризме тоже.

— Наш рынок был номер один в Тунисе — нас примерно 4 тысячи туда приехало, мы сделали кассу черногорцам и в Албании. Большинство стран же были закрыты летом, и люди не путешествовали, а мы ездили и продолжаем ездить. У нас и зимой остались открытыми направления. Это вообще мало каким гражданам каких стран разрешено. Несмотря ни на что, мы все равно имеем какие-то окошки, чтобы выезжать.

Большинство предложений по выездному туризму из Беларуси — авиа. То есть закрытие наземной границы на выезд вообще на них никак не повлияет. Однако были туристы, которые покупали туры с вылетом из Киева — чаще всего это путевки в Египет или Танзанию. Но в Танзанию люди, как правило, вылетают из Минска на самолете, и у них есть стыковка в Киеве.

— Стран, которые готовы принимать туристов, в мире немного. Туристический сезон в Турции закончился еще в ноябре. Сейчас можно съездить на Мальдивы (туда мы летаем Turkish Airlines), в Танзанию (туда мы летаем или Turkish Airlines, или украинской авиакомпанией SkyUp Airlines со стыковкой в Киеве). Туристов пытается принять Таиланд, но там 14 дней карантин, и ты их должен отсидеть в определенном отеле, а потом можешь ездить куда хочешь. Но вроде как в эти 14 дней ты на территории своего отеля можешь выходить на пляж. Еще можно отдохнуть в Латинской Америке — это Доминикана и Мексика.

Белорусы достаточно активно, по оценкам Лилии Кобзик, летают в Египет, но чаще все-таки летают из Минска, туров с вылетом из Киева немного, потому что всегда есть опасность, что сама Украина уйдет на локдаун и граница закроется. Понимая это, туроператоры уменьшали количество таких предложений.

У белорусов популярны два египетских курорта: Хургада и Шарм-эль-Шейх. В Хургаде сейчас ветрено, и туристы в основном сидят у бассейнов в отеле, в Шарм-эль-Шейхе есть отели в бухтах, и там ветер не так чувствуется. В декабре и январе в целом — низкий туристический сезон в Египте. Но некоторые белорусы любят там отмечать Новый год, да и по сравнению с нашей нынешней погодой египетский климат очень даже ничего.

В гомельском офисе украинского туроператора Join UP! нам рассказали, что туры в Египет предлагают не только с вылетом из Киева, но и из Минска. Те, кто должен лететь из Киева, до аэропорта добираются самостоятельно, а с учетом закрытой наземной границы будут это делать на самолете.

«Белавиа» летает в Киев ежедневно. На все ближайшие рейсы есть билеты в экономклассе — это 229 рублей, а в конце декабря есть билеты даже за 167 рублей.

— Пока сложно сказать, как это на нас отразится. Но в зависимости от даты вылета и забронированного тура предлагаем туристам варианты, мы сами в первую очередь заинтересованы им помочь, — сказали в офисе туроператора.

Туры во Львов и Буковель отменяют

По словам Лилии Кобзик, в основном закрытая наземная граница затронет автобусные туры во Львов и Карпаты. Кто-то планировал поехать туда на Рождество и Новый год или покататься на лыжах.

Александра рассказывает, что планировала во Львове встретить Новый год. В турфирме она заказала трансфер на 30 декабря туда и на 2 января обратно. Уже оплатила и туристическую услугу — она стоит 50 рублей. Узнав, что наземную границу на выезд закрывают, связалась с турагентством. Ей сказали, что деньги могут вернуть, но пока пытаются решить вопрос с выездом.

Еще один турист, связавшийся с редакцией, рассказывает, что в январе планировал ехать в Буковель — это горнолыжный курорт в Украине. Часть тура оплатил еще в октябре, но 10 декабря сказали, что все отменяется.

В турагентстве Fresh Lime Tour рассказывают, что в связи с запретом на выезд отменили все свои туры во Львов и Карпаты, а туристам возвращают деньги. До места назначения клиенты добирались наземным транспортом, а сейчас это будет невозможно. Однако в турагентстве уточняют, что они не успели туры продать, потому что только выложили предложения, как появилось решение о запрете на выезд.

— Большой был поток людей, которые хотели поехать во Львов?

— Лично у нас — нет.

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