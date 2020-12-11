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Главное - не останавливаться и набирать обороты

  • 11.12.2020, 18:27
Главное - не останавливаться и набирать обороты
фото: belsat.eu

У нас есть цель и мы обязательно ее достигнем.

- Все мы в детстве крутили волчок (юлу) и вот пока юла крутится она никогда не упадёт, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Более сложный прибор это гироскоп, который используется в навигации и системах ориентации космических кораблей.

В основе гироскопа лежит массивно раскрученное тело, и как бы не штормило корабль, ось всегда будет в одном положении.

Так и в движении перемен, главное - не останавливаться и набирать обороты. Чем сильнее раскручен, тем сложнее, а, я бы сказал, будет невозможно, сбить ориентир. Если же есть ориентир, то обязательно мы до него доберёмся.

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