Ученые обнаружили аналог Девятой планеты 11.12.2020, 18:51

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Планета HD106906 b в представлении художника

фото: ESA/Hubble, M. Kornmesser

Экзопланета совершает оборот вокруг звезды за 15 тысяч лет.

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» обнаружили экзопланету, которая является аналогом загадочной Девятой планеты. По мнению исследователей, наблюдения за этой планетой могут помочь решить эту загадку Солнечной системы, передает zn.ua.

Планета HD106906 b в 11 раз массивнее Юпитера. Она совершает оборот вокруг двойной звезды за 15 тысяч лет. Ученые подчеркивают, что обнаружить такую массивную планету на таком отдалении от материнской звезды удалось впервые.

Система находится на расстоянии 336 световых лет от Земли. Существование планеты заметили еще в 2013 году с помощью Магеллановых телескопов. Но тогда исследователи ничего не знали об орбите планеты. Теперь с помощью «Хаббл» ученые выяснили, что объект вращается вокруг молодой, чрезвычайно яркой, двойной звезды очень далеко – расстояние от него до светил в 730 раз превышает расстояние от Земли до Солнца.

Ученые считают, что изначально планета сформировалась гораздо ближе к звездам, на расстоянии, которое примерно в три раза превышает расстояние от Земли до Солнца. Но из-за действия силы гравитации во вращающемся протопланетном диске она мигрировала к его внутреннему краю. Затем приливное воздействие родительских звезд почти что выбросило экзопланету за пределы зарождающейся планетной системы. Спасти ее от миграции в межзвездное пространство помогла проходящая мимо звезда, которая стабилизировала вытянутую орбиту HD106906 b.

Вероятно, по такому же сценарию развивалась и судьба гипотетической Девятой планеты, которая, как считается, существует на границах Солнечной системы. Она могла сформироваться ближе к звезде, но затем была «выкинута» в результате взаимодействия с Юпитером. Но, скорее всего, Юпитер выкинул бы Девятую планету далеко за пределы орбиты Плутона. В этом случае проходящие мимо звезды могли бы стабилизировать орбиту объекта и не дать ему покинуть Солнечную систему.

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