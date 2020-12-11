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Посольство Украины в Беларуси остановило консульский прием

  • 11.12.2020, 19:25
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Посольство Украины в Беларуси остановило консульский прием

Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом на территории Беларуси.

Посольство Украины в Беларуси временно останавливает консульский прием украинских граждан. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом на территории Беларуси.

Об этом говорится в объявлении на странице посольства в Facebook.

Консульский прием в украинском посольстве не будет осуществляться в период с 14 до 18 декабря 2020 года.

"В указанный период прием будет осуществляться исключительно по вопросам чрезвычайного характера (смерти, ареста, возвращения в Украину)", - уточнили в посольстве.

Как отметили в дипломатическом представительстве, ежедневно в Беларуси фиксируют свыше 1900 больных коронавирусом.

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