«Белтелеком» повышает некоторые тарифы
- 11.12.2020, 19:37
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Что подорожает?
«Белтелеком» сообщил о повышении с 21 декабря 2020 года некоторых тарифов на услуги.
Например, для физлиц доступ в интернет подорожает на 1,46%.
Тарифы на местную связь повысятся на 4,5%, на междугороднюю связь — на 18%, на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%.
Тарифы для юридических лиц не изменяются.
Отмечается, что решение о пересмотре тарифов принято «с целью доведения их до уровня возмещения затрат».