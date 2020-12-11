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Студента БГУИР судили за участие в акции седьмой раз

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  • 11.12.2020, 20:02
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Студента БГУИР судили за участие в акции седьмой раз
Фото: TUT.BY

Он проведет под арестом 99 суток.

Которую неделю в суде Партизанского района Минска рассматривают административные дела студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича. 11 декабря прошел седьмой по счету процесс, передает tut.by.

Ян уже больше месяца находится в ЦИП на Окрестина. Мама Ольга Солонович говорит, что до сих пор не получила от сына ни одного письма.

— Написала адвокату список вопросов, хочу, чтобы он расспросил Яна про здоровье, — говорит до начала заседания Ольга. — Может быть, ему какие-то специальные лекарства нужны, на прошлом процессе он часто кашлял.

На этой неделе, продолжает Ольга, ее с мужем приглашали в университет, предложили написать за сына заявление на отчисление по своему желанию. Родители отказались. Наоборот, чтобы сын не отставал по учебе, в четверг мама положила ему пять книг — словари, учебники по английскому и программированию.

— Попросил найти ему стихи Цоя. Думала, где их взять. В интернете нашла человека, у которого был такой сборник в домашней библиотеке, — говорит Ольга. — Когда муж поехал за книжкой, они с этим мужчиной разговорились. Тот, узнав, для кого она, отдал ее без денег. Сказал: гордитесь сыном.

В расписании процесс назначен на 17.40, но он задерживается.

— Сегодня Яна должны судить за 11 октября. Если не успеют, то этот эпизод не смогут учесть, — надеется мама, но процесс все-таки начинается. Дело ведет судья Михаил Макаревич.

В начале заседания, как и на прошлой неделе, защитник Яна Дмитрий Пигуль заявил ходатайство об отводе судьи, суд ему в этом отказал.

В материалах дела указано, что 11 октября Ян участвовал в уличном шествии на улице Кальварийской, которое не было согласовано Мингорисполкомом. Во время массового мероприятия он с группой граждан выражал свое недовольство «по факту всего происходящего в Республике Беларусь».

Молодой человек вину признал частично, а позже раскаялся в содеянном. В шествии участвовал, но о том, что оно было незаконным, говорит, не знал. Как и в прошлые разы, судья расспрашивает парня о том, что было на шествии, знает ли он, как получают разрешение на такие мероприятия.

— Во время мероприятия вас предупреждали, что оно незаконное? — уточнил защитник.

— Нет, — ответил Ян.

Позже адвокат рассказал, что на этот раз в материалах дела появилась справка от Мингорисполкома. В ней написано: на 11 октября разрешение на шествие не выдавалось.

Однако, обратил внимание Дмитрий Пигуль, в документе не указано, у кого именно и по какому номеру сотрудник получал данную информацию. В итоге, продолжил защитник, он не может уточнить, действительно был ли сделан такой звонок.

Выслушав адвоката, судья Михаил Макаревич озвучил решение по делу — 14 суток.

С учетом сроков по предыдущим протоколам за решеткой молодой человек должен провести 99 дней.

Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа, и перечислил 15 эпизодов.

— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.

По мнению защитника Яна Дмитрия Пигуля, участковый, готовивший протоколы по эпизодам, в которых студент признался после задержания, должен был составить семь протоколов или один — и сразу отправить их в суд, а не делать это каждую неделю.

— Согласно требованиям ПИКоАП, работник милиции должен был составить один протокол об административном правонарушении с указанием семи дат выявленных им правонарушений или семь протоколов за каждую дату и направить их в суд в начале ноября, — пояснял Дмитрий Пигуль. — Суд должен был рассмотреть все эти нарушения и вынести одно постановление, в котором по правилам сложения взысканий определить Яну один срок административного ареста. При этом такой срок не может превышать 25 суток. В итоге с учетом 12 суток, что Ян получил за марш 1 ноября, общий срок административного ареста Яна (по двум постановлениям суда) должен быть максимально 37 суток.

Правозащитники признали Яна политзаключенным и требуют немедленно его освободить.

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