Греция на праздники сократит карантин для туристов
- 11.12.2020, 20:06
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Карантин сократят до трех дней.
Греция сократит с десяти до трех дней карантин для туристов, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января.
Об этом сообщает Еkathimerini.
Власти объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов, а с 14 декабря в стране возобновят работу парикмахерские и книжные магазины.
Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девять человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводить не будут.
Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 5:00.
Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 100 тысяч случаев COVID-19, скончались более 2 тысяч человек.