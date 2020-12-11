закрыть
11 декабря 2020, пятница, 21:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зарплата в Польше растет значительно быстрее, чем в других странах ЕС

3
  • 11.12.2020, 20:23
  • 3,847
Зарплата в Польше растет значительно быстрее, чем в других странах ЕС

В настоящее время средняя зарплата в Польше составляет около 1250 евро.

Заработная плата в Польше растет значительно быстрее, чем в других странах Евросоюза. Об этом свидетельствует последний отчет Grant Thornton, передает «Радио Польша».

Эксперты из аудиторской компании подсчитали, что если темпы роста зарплаты в Польше сохранятся, то через 18 лет средний заработок поляков будет равен среднему по ЕС. В прошлогоднем исследовании этот период был на 30 лет больше.

По словам Томаша Врублевского из польского представительства Grant Thornton, несмотря на пандемию, текущие темпы достижения среднего уровня зарплаты по ЕС в Польше являются самыми высокими за последние десять лет.

«Польша значительно ускорилась в зарплатной гонке. Наше первое исследование указывало на то, что мы догоним среднюю зарплату по ЕС только в мае 2077 года. В последнем же – третьем исследовании – это уже июль 2038 года. Это значит, что за три года мы компенсировали разницу в 39 лет», - отметил Томаш Врублевский.

В настоящее время средняя зарплата в Польше превышает 5,4 тыс. злотых без вычета налогов (около 1250 евро). Это лишь треть заработка среднестатистического европейца. По средней зарплате Польша занимает в ЕС 21-е место. Самые высокие зарплаты получают в Люксембурге, Дании, Нидерландах и Германии. Меньше всего зарабатывают граждане Болгарии, Румынии, Латвии и Словакии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова