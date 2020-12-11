Зарплата в Польше растет значительно быстрее, чем в других странах ЕС 3 11.12.2020, 20:23

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В настоящее время средняя зарплата в Польше составляет около 1250 евро.

Заработная плата в Польше растет значительно быстрее, чем в других странах Евросоюза. Об этом свидетельствует последний отчет Grant Thornton, передает «Радио Польша».

Эксперты из аудиторской компании подсчитали, что если темпы роста зарплаты в Польше сохранятся, то через 18 лет средний заработок поляков будет равен среднему по ЕС. В прошлогоднем исследовании этот период был на 30 лет больше.

По словам Томаша Врублевского из польского представительства Grant Thornton, несмотря на пандемию, текущие темпы достижения среднего уровня зарплаты по ЕС в Польше являются самыми высокими за последние десять лет.

«Польша значительно ускорилась в зарплатной гонке. Наше первое исследование указывало на то, что мы догоним среднюю зарплату по ЕС только в мае 2077 года. В последнем же – третьем исследовании – это уже июль 2038 года. Это значит, что за три года мы компенсировали разницу в 39 лет», - отметил Томаш Врублевский.

В настоящее время средняя зарплата в Польше превышает 5,4 тыс. злотых без вычета налогов (около 1250 евро). Это лишь треть заработка среднестатистического европейца. По средней зарплате Польша занимает в ЕС 21-е место. Самые высокие зарплаты получают в Люксембурге, Дании, Нидерландах и Германии. Меньше всего зарабатывают граждане Болгарии, Румынии, Латвии и Словакии.

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