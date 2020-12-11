Авария на АЭС в Финляндии: названа причина инцидента
- 11.12.2020, 21:10
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В результате аварии экстренно отключился второй энергоблок.
Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) назвало причину аварийной ситуации на атомной электростанции в Олкилуото. STUK уже проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, передает РБК.
Как проинформировало STUK, причиной аварийной ситуации, из-за которой произошло экстренное отключение второго энергоблока АЭС, была неисправность системы очистки воды для охлаждения реактора.
"Из-за неисправности часть фильтрующего материала попала в систему охлаждения, что привело к временному повышению уровня радиации в паропроводах", - пояснили в финском управлении.
STUK также заверило МАГАТЭ, что вчерашнее событие не несет никакой угрозы ни безопасности людей, ни окружающей среде. Уровень радиации на АЭС и вокруг нее находится на нормальном уровне.
Напомним, вчера в полдень STUK получило информацию об аварийной ситуации на АЭС в Олкилуото. В результате аварии экстренно отключился второй энергоблок. Показатели радиации были в норме.