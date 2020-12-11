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Мы все хотим перемен

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  • 11.12.2020, 21:17
  • 1,291
Мы все хотим перемен
Фото: ТАСС

И если не будем останавливаться, то победа непременно будет за нами.

«Я часто, уходя, говорю людям «Жыве Беларусь», — пишет читатель «Нашай Нiвы», — и практически всегда получаю положительный ответ. Везде: в поликлинике, в автосервисе, в магазине, в кафешках, в парикмахерских, в доме с соседями, и даже в Следственном комитете! Я до сих пор не могу к этому привыкнуть и всегда получаю море позитива. Мы все хотим перемен и если не будем останавливаться, то победа непременно будет за нами».

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