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В США создали миниатюрного робота, который на 90% состоит из воды

  • 11.12.2020, 21:23
  • 1,387
В США создали миниатюрного робота, который на 90% состоит из воды
Скриншот: NorthwesternU / YouTube

Он умеет танцевать брейк-данс.

Исследователи Северо-Западного университета, который находится в американском штате Иллинойс, разработали первого в своем роде крошечного робота, который на 90% состоит из воды. Об этом 9 декабря сообщили на сайте университета.

Он может ходить со скоростью человека, подбирать и транспортировать грузы, взбираться на холмы и даже танцевать брейк-данс – так он снимает с себя липкие предметы после их перемещения.

Робот размером с сантиметр и на 90% состоит из воды, он перемещается без сложного оборудования, гидравлики или электричества. Вместо этого он активируется светом и движется в направлении внешнего вращающегося магнитного поля. Он функционирует внутри резервуара, наполненного водой, что делает его идеальным для использования в водной среде.

Исследователи считают, что такие роботы могут помогать катализировать различные химические реакции, а затем получать из них ценные элементы. Также ученые уверены, что могут создать еще меньших подобных роботов, чтобы они на молекулярном уровне распознавали и удаляли нежелательные частицы в определенных средах или доставляли биотерапевтические препараты в определенные ткани человеческого организма.

"Обычно роботы представляют собой тяжелые машины с большим количеством оборудования и электроники, которые не могут безопасно взаимодействовать с мягкими структурами, включая людей. Мы разработали мягкие материалы с молекулярным интеллектом, чтобы они могли вести себя как роботы любого размера и выполнять полезные функции в крошечных пространствах, под водой или под землей", – рассказал руководитель исследования Сэмюэл Ступп.

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