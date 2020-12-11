Во Львове на ратуше появился баннер «Свободу политзаключенным Беларуси» 11.12.2020, 21:50

Фото: www.radiosvoboda.org

Фотофакт.

Во Львове на городской ратуше вывесили баннер с надписью «Свободу политзаключенным Беларуси».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На баннере указали число уголовных дел — более 900 и количество политических заключенных в Беларуси — на сегодняшний день более 160.

Участники акции держали плакаты с надписями — «Гулял с детьми — виноват», «Люблю Беларусь — террорист», «Вышел из дома в воскресенье — виноват», «Гулял с девушкой — виноват», «Я думаю — виноват», «Пел песни — виноват».

Белорусы, которые сейчас проживают во Львове, спели во время мероприятия национальный гимн и развернули бело-красно-белый флаг.

Фото: www.radiosvoboda.org

За последние месяцы сотни граждан Беларуси выехали в соседние страны в поисках политического убежища.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Лукашенко, который единолично руководит страной 26 последних лет.

После массовых фальсификаций на выборах по всей стране начались протесты и забастовки — они продолжаются уже более трех месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

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