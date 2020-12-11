Линас Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после восьми лет на посту главы МИД Литвы 2 11.12.2020, 22:06

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Линас Линкявичюс активно поддерживал белорусов, борющихся за свободу.

Линас Линкявичюс, который был неизменным главой МИД Литвы течение 8 лет, попрощался с иностранными коллегами, передавая портфель своему преемнику в новом правительстве - Габриелюсу Ландсбергису.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко благодарен союзникам и друзьям Литвы во всем мире, с которыми я работал и боролся вместе последние 8 лет на посту главы МИД. Я горжусь нашей замечательной, очень способной и мотивированной командой, и меня вдохновляет доверие литовского народа. Спасибо вам и остаемся на связи", - написал Линас Линкявичюс.

My deepest gratitude for Lithuania's allies &friends all across the world with whom I worked &fought together in the last 8 yrs as FM. I'm proud of our fantastic &very capable, motivated diplomatic team, also inspired by the trust of🇱🇹people. Thank you! Ačiū! Let‘s keep in touch pic.twitter.com/TcCwWKPKrg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 11, 2020

Он также поздравил своего преемника Габриелюса Ландсбергиса со вступлением в должность, отметив, что "полностью доверяет ему".

Линас Линкявичюс активно поддерживал Украину во время Революции Достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Также он запомнился решительной позицией в поддержку протестов белорусского народа против фальсификации выборов и осуждением репрессий режима Лукашенко, и среди первых начал называть его "бывшим президентом".

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