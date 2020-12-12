закрыть
12 декабря 2020, суббота, 10:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США одобрили вакцину от Pfizer и начинают вакцинацию населения

3
  • 12.12.2020, 8:03
  • 2,289
США одобрили вакцину от Pfizer и начинают вакцинацию населения

100 миллионов доз вакцины уже отправлены во все штаты.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает CNN.

Выдано разрешение на использование вакцины в экстренных ситуациях, к которым относятся эпидемии.

Для получения использования вакцины и в других условиях компаниям необходимо подать отдельную заявку.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение 24 часов.

По словам главы Белого дома, отправка 100 миллионов доз вакцины уже началась во все штаты. Трамп отметил, что вакцинация будет бесплатной.

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип