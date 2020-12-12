США одобрили вакцину от Pfizer и начинают вакцинацию населения

США одобрили вакцину от Pfizer и начинают вакцинацию населения3
- 12.12.2020, 8:03
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100 миллионов доз вакцины уже отправлены во все штаты.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает CNN.
December 12, 2020
Выдано разрешение на использование вакцины в экстренных ситуациях, к которым относятся эпидемии.
Для получения использования вакцины и в других условиях компаниям необходимо подать отдельную заявку.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение 24 часов.
По словам главы Белого дома, отправка 100 миллионов доз вакцины уже началась во все штаты. Трамп отметил, что вакцинация будет бесплатной.
Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.