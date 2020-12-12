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Города и районы Беларуси накопили гигантское количество токсичных долгов

  • 12.12.2020, 8:55
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Города и районы Беларуси накопили гигантское количество токсичных долгов

Проблемы измеряются сотнями миллионов и давят на предприятия по всей Беларуси.

Регионы Беларуси утопают в долгах. Города и районы страны накопили гигантское количество токсичных долгов. Эти проблемы измеряются сотнями миллионов и давят на предприятия по всей Беларуси.

Статистика о состоянии расчетов в стране выходит через 1,5 месяца после окончания отчетного периода. Поэтому в ноябре самой свежей информацией являются данные на 1 октября, сообщает select.by.

Просрочка по всем долгам крупных и средних предприятий Беларуси составила 10,1 млрд BYN. Суммарные долги предприятий состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. К 1 октября компании накопили «мусорные» кредиты и займы на 2,344 млрд BYN, а токсичную кредиторку — на 7,799 млрд BYN.

В Брестской области предприятия просрочили уплату кредитов и займов на 323,8 млн BYN, а просроченная кредиторка составила 705,3 млн BYN. Лидером по размеру токсичных кредитов и займов стал Малоритский район (131,1 млн BYN), по объему кредиторки — Брест (222,5 млн BYN).

Большие просроченные долги в Малоритском районе связаны с банкротством СЗАО «КварцМелПром». Предприятие входило в группу компаний «Трайпл».

В Витебской области организации-должники не заплатили в срок по кредитам и займам 160 млн BYN, по кредиторке — 656,1 млн BYN. По сравнению с началом года объем проблемных долгов в северном регионе значительно уменьшился, но это не вызвано улучшением финансов предприятий.

Просто в начале 2020-го власти приняли указ № 70 о господдержке АПК Витебщины. Согласно этому указу аграрии получили крупные отсрочки и рассрочки по многим обязательствам. По объему просроченных кредитов и займов и кредиторке в области лидировал Витебск — 82,8 и 183,5 млн BYN соответственно.

В Гомельской области должники накопили просрочку по кредитам и займам в размере 679 млн BYN, по кредиторке — 1,567 млрд BYN. Первое место по токсичным кредитам и займам занял областной центр (185,4 млн BYN), по кредиторке — Жлобинский район (375,1 млн BYN).

В Гродненской области предприятия просрочили уплату кредитов и займов на 118,1 млн BYN, кредиторки — на 514 млн BYN. Лидерство по токсичным кредитам и займам удерживает Лидский район (89 млн BYN), по кредиторке — Гродно (97,4 млн BYN).

В Минской области компании аккумулировали «мусорные» кредиты и займы на 532,5 млн BYN, кредиторку — на 1,799 млрд BYN. По проблемным кредитам и займам первенствовал Борисовский район (91 млн BYN), по кредиторке — Минский район (607,3 млн BYN).

В Могилевской области предприятий собрали токсичные кредиты и займы на 331,8 млн BYN, кредиторку — на 1,085 млрд BYN. По обоим показателям лидировал Могилев — 120,7 и 396,4 млн BYN соответственно.

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