закрыть
12 декабря 2020, суббота, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дважды закрытая страна

3
  • Ирина Халип, «Новая газета»
  • 12.12.2020, 9:14
  • 5,889
Дважды закрытая страна
Ирина Халип

Плавали, знаем.

С третьей попытки белорусская граница наконец закрыта для всех. Можно выдохнуть. Рабы с галер теперь не разбегутся. С 21 декабря выезд через наземные пункты пропуска в любых направлениях гражданам Беларуси запрещен.

Для иностранцев белорусская граница закрыта больше месяца — постановление о запрете на въезд иностранных граждан действует с 1 ноября. Самим белорусам все это время формально был разрешен въезд на родину, но действовал он не всегда. К примеру, еще в конце октября белорусские студенты, которые учатся в Польше, не смогли вернуться домой. Польша тогда ввела дистанционное обучение из-за второй волны коронавируса, и многие студенты предпочли уехать домой: оставаться по месту учебы не было необходимости, интернет в Беларуси пока еще работает — разве что по воскресеньям его отключают, но в воскресенье и лекции не проводятся.

Тем не менее студентов белорусские пограничники не пропускали.

Родители приезжали на границу с теплыми вещами, термосами и бутербродами и просили пограничников передать все это детям.

Студенты, в свою очередь, не возвращались обратно в Польшу, потому что никак не могли поверить, будто это всерьез: как это — нельзя домой вернуться? Пограничники ничего не комментировали, только советовали родителям студентов взять для них билеты на самолет: через аэропорт, говорили они, пропустят, а через наземную границу — никаких шансов.

Потом 5 ноября Александр Лукашенко проводил правительственное совещание — требовал от правительства принять документ, который позволит вообще не впускать в страну «умных» белорусов, уехавших работать за границей «в это непростое время»: «Всех надо ставить на место, никому не препятствуя, в случае если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты». А теперь Беларусь закрывается еще и на выезд.

Разумеется, и в октябре, и в ноябре, и сейчас главной причиной закрытия границ белорусская власть называет коронавирус, объясняя такие меры сдерживанием распространения инфекции. При этом въезд и выезд через аэропорт Минск по-прежнему остается свободным.

Разумеется, никакой логики в этом нет: ввезти в страну вирус можно не только автобусом или автомобилем, но и самолетом.

Но ведь никто же и не верит всерьез в то, что граница закрывается из-за коронавируса. И уж тем более — что эпидемиологической обстановкой вдруг заинтересовался человек, который весной предлагал лечиться водкой и баней и сгонял людей на парад, а нынче запрещает своим чиновникам надевать маски на совещания. Сейчас это выглядит как неуклюжая попытка заставить белорусов тихо осесть по домам: многие успели избежать арестов, скрывшись в соседних странах; въезд для белорусов в Польшу и Литву сейчас упрощен, как и трудоустройство.

Теперь же они должны трижды подумать, прежде чем выйти во двор на прогулку с соседями или написать пост в социальных сетях: граница-то на замке и бежать некуда.

Тем более что граница закрывается на неопределенное время. Никаких сроков в постановлении совмина не указано, зато есть одна любопытная деталь: белорусам, которые работают или учатся за границей, выезжать разрешено, но не чаще одного раза в шесть месяцев. То есть режим планирует держать страну закрытой намного дольше полугода. И это лишнее доказательство того, что никакого отношения к пандемии закрытие белорусских границ не имеет.

Выиграет от закрытия границ разве что государственная авиакомпания «Белавиа». Собственно, она уже в выигрыше.

Если раньше, к примеру, билет Минск — Москва — Минск стоил 100 долларов, то сегодня — уже 800.

Можно только представить себе, сколько придется заплатить белорусу за билет в Варшаву, Вильнюс или Киев. Так что теперь почти никто не сможет себе позволить путешествовать самолетом. Но городить огород исключительно ради поддержки отечественного перевозчика никто бы не стал. А вот ради того, чтобы запереть белорусов дома и попытаться запугать их тем, что теперь они все на подводной лодке, — запросто.

Нашел чем пугать — подводной лодкой. Плавали, знаем.

Ирина Халип, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип