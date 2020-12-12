Дважды закрытая страна 3 Ирина Халип, «Новая газета»

12.12.2020, 9:14

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Ирина Халип

Плавали, знаем.

С третьей попытки белорусская граница наконец закрыта для всех. Можно выдохнуть. Рабы с галер теперь не разбегутся. С 21 декабря выезд через наземные пункты пропуска в любых направлениях гражданам Беларуси запрещен.

Для иностранцев белорусская граница закрыта больше месяца — постановление о запрете на въезд иностранных граждан действует с 1 ноября. Самим белорусам все это время формально был разрешен въезд на родину, но действовал он не всегда. К примеру, еще в конце октября белорусские студенты, которые учатся в Польше, не смогли вернуться домой. Польша тогда ввела дистанционное обучение из-за второй волны коронавируса, и многие студенты предпочли уехать домой: оставаться по месту учебы не было необходимости, интернет в Беларуси пока еще работает — разве что по воскресеньям его отключают, но в воскресенье и лекции не проводятся.

Тем не менее студентов белорусские пограничники не пропускали.

Родители приезжали на границу с теплыми вещами, термосами и бутербродами и просили пограничников передать все это детям.

Студенты, в свою очередь, не возвращались обратно в Польшу, потому что никак не могли поверить, будто это всерьез: как это — нельзя домой вернуться? Пограничники ничего не комментировали, только советовали родителям студентов взять для них билеты на самолет: через аэропорт, говорили они, пропустят, а через наземную границу — никаких шансов.

Потом 5 ноября Александр Лукашенко проводил правительственное совещание — требовал от правительства принять документ, который позволит вообще не впускать в страну «умных» белорусов, уехавших работать за границей «в это непростое время»: «Всех надо ставить на место, никому не препятствуя, в случае если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты». А теперь Беларусь закрывается еще и на выезд.

Разумеется, и в октябре, и в ноябре, и сейчас главной причиной закрытия границ белорусская власть называет коронавирус, объясняя такие меры сдерживанием распространения инфекции. При этом въезд и выезд через аэропорт Минск по-прежнему остается свободным.

Разумеется, никакой логики в этом нет: ввезти в страну вирус можно не только автобусом или автомобилем, но и самолетом.

Но ведь никто же и не верит всерьез в то, что граница закрывается из-за коронавируса. И уж тем более — что эпидемиологической обстановкой вдруг заинтересовался человек, который весной предлагал лечиться водкой и баней и сгонял людей на парад, а нынче запрещает своим чиновникам надевать маски на совещания. Сейчас это выглядит как неуклюжая попытка заставить белорусов тихо осесть по домам: многие успели избежать арестов, скрывшись в соседних странах; въезд для белорусов в Польшу и Литву сейчас упрощен, как и трудоустройство.

Теперь же они должны трижды подумать, прежде чем выйти во двор на прогулку с соседями или написать пост в социальных сетях: граница-то на замке и бежать некуда.

Тем более что граница закрывается на неопределенное время. Никаких сроков в постановлении совмина не указано, зато есть одна любопытная деталь: белорусам, которые работают или учатся за границей, выезжать разрешено, но не чаще одного раза в шесть месяцев. То есть режим планирует держать страну закрытой намного дольше полугода. И это лишнее доказательство того, что никакого отношения к пандемии закрытие белорусских границ не имеет.

Выиграет от закрытия границ разве что государственная авиакомпания «Белавиа». Собственно, она уже в выигрыше.

Если раньше, к примеру, билет Минск — Москва — Минск стоил 100 долларов, то сегодня — уже 800.

Можно только представить себе, сколько придется заплатить белорусу за билет в Варшаву, Вильнюс или Киев. Так что теперь почти никто не сможет себе позволить путешествовать самолетом. Но городить огород исключительно ради поддержки отечественного перевозчика никто бы не стал. А вот ради того, чтобы запереть белорусов дома и попытаться запугать их тем, что теперь они все на подводной лодке, — запросто.

Нашел чем пугать — подводной лодкой. Плавали, знаем.

Ирина Халип, «Новая газета»

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