«Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны?»
- 12.12.2020, 9:41
- 1,638
Победа будет для всех.
Что я чувствую? Размышления читателя на эту тему опубликовал телеграм-канал «Баста!»:
— Что я чувствую, видя в окне дома наш флаг, снежинку, елочку, гирлянду или тематическую подсветку?
Что я чувствую, когда в суде тихий человек-секретарь звонит моей жене сообщить, что со мной все хорошо, когда при выходе из ИВС меня встречают, кормят, поят, везут домой?
Что я чувствую, сидя в камере с директорами и айтишниками, ипэшниками и врачами, многодетными мамами и детьми именитых чиновников, рабочими и пенсионерами?
Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны? А что я чувствую внутри этого моря?
Что я чувствую, рисуя с друзьями флаг или мурал, развешивая ленточки?
Что я чувствую, возлагая цветы к мемориалу памяти и глядя на надпись «НЕ ЗАБУДЕМ»?
Что я чувствую, поддерживая родных задержанных у РУВД и ИВС, рассказывая, что мы передали туда все самое необходимое?
Что я чувствую, когда мой текст пересылают в чатах друг другу?
Я чувствую, что я БЕЛОРУС!
Я чувствую, что моя победа не только для меня, она для моих родителей, моих детей и друзей
Она для всех нас...
Маленькими шагами к большой победе!
Жыве Беларусь!