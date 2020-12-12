закрыть
12 декабря 2020, суббота, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны?»

  • 12.12.2020, 9:41
  • 1,638
«Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны?»
Фото: tut.by

Победа будет для всех.

Что я чувствую? Размышления читателя на эту тему опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

— Что я чувствую, видя в окне дома наш флаг, снежинку, елочку, гирлянду или тематическую подсветку?

Что я чувствую, когда в суде тихий человек-секретарь звонит моей жене сообщить, что со мной все хорошо, когда при выходе из ИВС меня встречают, кормят, поят, везут домой?

Что я чувствую, сидя в камере с директорами и айтишниками, ипэшниками и врачами, многодетными мамами и детьми именитых чиновников, рабочими и пенсионерами?

Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны? А что я чувствую внутри этого моря?

Что я чувствую, рисуя с друзьями флаг или мурал, развешивая ленточки?

Что я чувствую, возлагая цветы к мемориалу памяти и глядя на надпись «НЕ ЗАБУДЕМ»?

Что я чувствую, поддерживая родных задержанных у РУВД и ИВС, рассказывая, что мы передали туда все самое необходимое?

Что я чувствую, когда мой текст пересылают в чатах друг другу?

Я чувствую, что я БЕЛОРУС!

Я чувствую, что моя победа не только для меня, она для моих родителей, моих детей и друзей

Она для всех нас...

Маленькими шагами к большой победе!

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип