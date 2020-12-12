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Хабаровск вышел на протест при пятнадцатиградусном морозе

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  • 12.12.2020, 10:27
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Хабаровск вышел на протест при пятнадцатиградусном морозе
Иллюстрационное фото

Очередной митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала совпал с днем Конституции РФ.

Стихийные митинги в Хабаровске в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала продолжаются уже более полугода. Жители региона в субботу, 12 декабря, в 155-й раз вышли на протесты. Температура воздуха в городе опустилась ниже 15 градусов, но акция все равно состоялась. Чуть больше сотни человек провели митинг и шествие, а также напомнили полиции о прямом действии Конституции России, сообщает dw.com

Митинг, шествие и Конституция

К полудню по местному времени хабаровчане собрались на площади Ленина, где вторую неделю идут работы по украшению к Новому году. Вокруг было много полиции, на подходах к площади у людей проверяли и фотографировали документы. Почти сразу, как участники стихийного митинга начали скандировать лозунги, к ним вышел сотрудник полиции с мегафоном и начал требовать разойтись под угрозой административной ответственности. Люди пытались с ним спорить и заявили о прямом действии 31 статьи Конституции, которая закрепляет в России свободу собраний. «Соблюдайте вашу Конституцию, хотя бы в день Конституции» - громко заявила женщина в капюшоне, медицинской маске и темных очках.

Через полчаса началось протестное шествие. Примерно треть от собравшихся пошла по тротуару, а остальные заняли проезжую часть. На марше люди скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала, против временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева, а также против полицейского насилия. Из-за сильного холода протестующие начали расходиться уже во время шествия. На этот раз колонна даже не дошла до площади Ленина, а завершили акцию на Уссурийском бульваре около городских прудов.

Полиция начала задерживать активистов уже после завершения протестов. На момент публикации материала было известно о задержании как минимум 7 человек.

Газета и задержание активиста

Во время митинга на площади Ленина активисты раздавали газету «Я/Мы вместе» с портретом Сергея Фургала на обложке и последней странице. Многие протестующие использовали ее как плакат. По словам авторов инициативы, издание газеты является новым способом поддержать экс-губернатора в условиях спада уличной активности. Люди брали печатное издание очень охотно, многие просили несколько экземпляров чтобы раздать друзьям и коллегам на работе.

Как рассказал глава инициативной группы по изданию газеты и ее редактор Эдуард Балагуров, газета будет издаваться и дальше. Средства на печать были собраны через пожертвования, а всю работу активисты сделали на добровольных началах. Издание такой газеты приветствовало администрация и работники типографии. Газету напечатали в очень короткие сроки и со скидкой больше 50 процентов. Эдуард лично раздавал газету на площади и был задержан после того, как люди ушли на протестное шествие.

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