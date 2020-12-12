Медики назвали болезнь, которая на 30% снижает риск заражения коронавирусом 4 12.12.2020, 11:23

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Секрет оказался в иммунных клетках.

Группа британских ученых из лондонского института Фрэнсиса Крика выявила новые факторы, снижающие риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Charter97.org на основании публикаций в иностранных СМИ.

Специалисты утверждают, что обезопасить организм от COVID-19 могут иммунные В-клетки. В них сохраняются все данные о перенесенных ранее вирусах. Именно по этой причине некоторые люди переносят коронавирус в достаточно легкой форме. Это значит, что до этого их организм сталкивался с похожей инфекцией и сохранил информацию, которая поможет для борьбы с ней.

Ученые давно обратили внимание, что далеко не все люди подвергаются инфицированию коронавирусом. Более того, среди тех, кто все-таки заразился, присутствует большой процент пациентов, переносящих заболевание в легкой форме. Врачи были уверены, что все дело в наличии или отсутствии хронических заболеваний, которые могут осложнить течение инфекции. Однако не во всех странах среди диабетиков или людей с гипертонией фиксируется высокий процент летальности.

После изучения сезонных антител к коронавирусу ученые пришли к выводу, что в организме людей, которые относительно недавно перенесли респираторное заболевание, вызванное неагрессивными штаммами сезонного вируса, выработались антитела.

В частности, они «поселились» именно в В-клетках памяти иммунной системы. По этой причине организму легче бороться и с «ковидом», так как SARS-CoV-2 во многом схож с другими «членами» семейства коронавирусов, а значит, их симптоматика и течение в целом одинаковы.

Тем не менее, сегодняшний коронавирус, если его не лечить, может спровоцировать серьезные осложнения.

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