Андрей Макаревич: Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз 2 12.12.2020, 11:53

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Вариантов для узурпатора нет.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону отметил, что что Лукашенко уже давно перешел точку невозврата, а ситуация в Беларуси разрешится «так, как она должна разрешиться».

«Я очень хочу, чтобы она разрешилась так, как она должна разрешиться. Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз. Поэтому вариантов нет. Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени», – отметил Андрей Макаревич.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

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