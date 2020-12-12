Ученые выяснили, что происходило на Земле в самом начале ее существования 12.12.2020, 12:20

Геологическая эволюция нашей планеты сопровождалась весьма драматичными событиями.

Земля создавала и "пожирала" целые континенты в первые 500 млн лет. Эти далекие процессы, как выяснили ученые, оставили после себя некоторые следы.

Ранние земные континенты, как отмечают сотрудники Университета Монаша (Австралия), адаптировались к динамично менявшимся условиям земных недр. Благодаря самым первым континентам, от которых практически ничего не осталось на сегодняшний день, на нашей планете запустились тектонические процессы, которые играют важную роль в поддержании биосферы Земли, пишет lenta.ua.

"Отдельные континенты, которые появлялись на поверхности ранней Земли, были нестабильными, поэтому долго не существовали. Но на их основе зародились прародители известных нам континентов, поэтому первые континенты, безусловно, выполняли очень важную функцию в формировании нашей планеты", — говорит Фабио Капитанио, ведущий автор нового исследования.

Для того чтобы изучить историю самых первых континентов Земли, исследователи создали компьютерную модель, изображающую нашу планету в самом начале ее геологического развития. Модель показала, как магма и породы в земной коре вступали в реакции взаимодействия, формируя континентальную кору в верхней части мантии.

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