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Медики назвали один из самых распространенных симптомов коронавируса

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  • 12.12.2020, 12:51
  • 5,714
Медики назвали один из самых распространенных симптомов коронавируса

Данными поделились специалисты из Исландии.

Группа исландских ученых выяснила, что наиболее распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются миалгия (боль в мышцах) и головная боль. Соответствующие данные приводятся в исследовании, опубликованном в научном издании British Medical Journal. Сайт Charter97.org публикует краткий обзор выводов, к которым пришли ученые.

Эксперты изучили данные о состоянии 1564 жителей Исландии, заболевших COVID-19. Согласно результатам работы, миалгия была зафиксирована у 55% пациентов. Более половины (51%) участников исследования испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.

На протяжении всего течения болезни у большинства (67%) пациентов симптомы проявлялись в легкой форме, указывают ученые.

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