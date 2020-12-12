Медики назвали один из самых распространенных симптомов коронавируса 10 12.12.2020, 12:51

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Данными поделились специалисты из Исландии.

Группа исландских ученых выяснила, что наиболее распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются миалгия (боль в мышцах) и головная боль. Соответствующие данные приводятся в исследовании, опубликованном в научном издании British Medical Journal. Сайт Charter97.org публикует краткий обзор выводов, к которым пришли ученые.

Эксперты изучили данные о состоянии 1564 жителей Исландии, заболевших COVID-19. Согласно результатам работы, миалгия была зафиксирована у 55% пациентов. Более половины (51%) участников исследования испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.

На протяжении всего течения болезни у большинства (67%) пациентов симптомы проявлялись в легкой форме, указывают ученые.

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