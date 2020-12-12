Алeксандр Гольц: Единственный смысл ОДКБ — ублажить комплекс неполноценности Кремля 5 12.12.2020, 13:06

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Россия оказалась во главе фиктивного образования.

Доклад «НАТО-2030», представленный в начале декабря в Брюсселе, признает Россию главной угрозой предстоящего десятилетия. Альянс переходит к стратегии сдерживания, характерной для холодной войны. Военный обозреватель Александр Гольц в статье на сайте The Insider считает, что единство Запада особенно наглядно на фоне созданной Россией ОДКБ, где каждый участник ритуально кланяется Путину, но на конфронтацию с оппонентами Кремля не готов.

Войны нынче объявлять не принято. Их начало знаменуют пуски ракет, авиационные и артиллерийские удары. А вот начало войны холодной знаменуется пространными декларациями (вспомним хоть Фултонскую речь Уинстона Черчилля). В России постарались уделить не слишком много внимания недавно презентованному в Брюсселе докладу «НАТО – 2030. Единство в новой эре». Официальный представитель МИДа в двух хлестких абзацах подчеркнула лишь недомыслие натовских экспертов, не желающих замечать стремление Москвы к сотрудничеству и оправдывающих русофобию Брюсселя. Как водится у российских внешнеполитических чиновников, из слов Марии Захаровой следовало, что русофобия эта охватила натовцев ни с того ни с сего, без видимых причин. Как будто не было ни присоединения Крыма, ни «секретной» войны на Донбассе

Между тем этот доклад - нечто большее, чем повод для гневных филиппик Захаровой. Год назад в ходе саммита в Лондоне главы государств-членов НАТО поручили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу начать анализ перспектив развития альянса. В конце марта 2020-го он создал группу из нескольких известных экспертов, которую возглавили бывший министр обороны Германии Томас де Мезьер и Уэсс Митчелл, бывший заместитель госсекретаря США. И вот в начале декабря в ходе встречи министров иностранных дел альянса состоялась презентация подготовленного экспертами доклада. Выступление натовского генсека не оставило сомнений, что он вполне солидарен с выводами. И, стало быть, в не столь отдаленном времени его тезисы станут основой для директивных документов НАТО. Доклад, что характерно для таких документов, охватывает широчайший круг проблем: тут и будущая угроза, которую может представлять Китай, и продолжающаяся война с терроризмом, и контроль над прорывными технологиями, и соблюдение гражданских прав.

Для нас же главное – этот документ фиксирует принципиально изменившееся отношение к России. В докладе указывается, что принятая в 2010 году и действующая по настоящее время Стратегическая концепция НАТО очевидно не отвечает изменившейся ситуации в мире. Одной из основных ее целей было установление с Москвой отношений стратегического партнерства. После событий 2014 года это выглядит странным анахронизмом. Эксперты констатируют:

Агрессия России против Грузии и Украины, сопровождаемая продолжающимся наращиванием ее военной мощи и агрессивной активностью в Балтийском и Черноморском регионах, в Восточном Средиземноморье, на Балтике и на Крайнем Севере, привела к резкому ухудшению отношений и негативно сказалась на безопасности евроатлантического региона.

Надо сказать, что подобное описание характерно для директивных натовских документов, которые принимаются последние шесть лет. Подобные пассажи можно без труда обнаружить в итоговых документах саммитов в Уэльсе, Варшаве, Брюсселе и Лондоне. Однако доклад представляет собой новый шаг. Он впервые указывает на Россию как на главный источник военной угрозы на ближайшее десятилетие. Нашей стране безоговорочно отведено первое место в списке угроз.

Довольно долго западные политики и эксперты избегали сравнения нынешней конфронтации с Россией с предыдущей холодной войной. Дело не только в том, что сегодняшнее военное противостояние существенно отличается от того, что разделило мир в 1940-е – 1980-е годы. При этом указывали на отсутствие пресловутой борьбы двух систем, двух идеологий. Да и у России возможности ныне куда скромнее, чем были у СССР. Не слишком крупная экономика, довольно слабая промышленность, очевидно неспособная к массовому выпуску вооружений. Плюс пожилое население, из которого уже невозможно сформировать пятимиллионные вооруженные силы. Кроме этих объективных факторов играли роль и субъективные политические расчеты. Крах СССР в НАТО рассматривали как победу. Поэтому лидерам Североатлантического альянса решительно не хотелось признавать реальность, а именно то, что Россия, став ныне полноценным преемником Советского Союза, возобновила военное противостояние Западу. Только сейчас, рассматривая перспективы развития НАТО, эксперты сделали неизбежный вывод.

Авторы доклада стараются не употреблять словосочетание «холодная война», но в документе изрядное количество прямых отсылок к этому понятию:

В некоторых отношениях политическая роль НАТО больше напоминает период до 1989 года, когда она была оплотом демократии против авторитарного противника». Они настаивают на необходимости строить отношения с Россией, опираясь на два подхода. Первый – это характерное для предыдущей холодной войны полномасштабное сдерживание: «НАТО должна поддерживать адекватный потенциал обычных и ядерных вооружений, обладать способностью противостоять агрессии на всей территории альянса.

При этом второй подход – это вроде бы диалог с Россией. Но диалог довольно специфический: «НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на конструктивные изменения в позиции России». Однако «чтобы быть продуктивным, такой диалог должен быть твердым и проводиться с позиции единства и силы. Диалог не может заменить ….выполнение обязательств, взятых Россией на себя в соответствии с международным правом и двусторонними соглашениями, включая отказ от применения силы». Без обиняков авторы доклада требуют, чтобы государства НАТО придерживались единой позиции в отношении России. Доклад, который станет основой для будущей Стратегической концепции альянса, не оставляет сомнений: НАТО вступает в период длительной конфронтации с Россией. Рассчитывать на то, что отношения вернутся к норме, не приходится. Документ прямо утверждает – такое возвращение возможно лишь если Россия вновь станет следовать международному праву. Это, очевидно, означает возврат ранее захваченных территории, что при существующей власти невозможно в принципе. Холодная война на наших глазах становится реальностью. И позиции России в ней довольно слабые.

Авторы доклада «НАТО – 2030» честно указывают на внутренние проблемы Североатлантического альянса. В будущем, считают они, необходимо избегать трений между США и их европейскими союзниками (как мы знаем, эскапады уходящего президента нанесли немалый ущерб трансатлантическим отношениям). Документ также требует исключить ситуации, когда несогласие всего одной страны блокирует принятие важнейших решений. Но внутринатовские конфликты представляются почти идеальным единством, если сравнивать положение в альянсе с тем, что происходит в созданной волей России Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Чем дольше существует этот союз, тем очевиднее становится, что единственный его смысл в том, чтобы ублажить комплекс неполноценности кремлевских начальников.

Как раз в тот самый день, когда в Брюсселе презентовали доклад «НАТО-2030», Владимир Путин проводил видеоконференцию с лидерами государств-членов ОДКБ. Вся встреча проходила по законам чеховской драматургии – при видимости диалога каждый говорил о своем. Премьер-министр Армении - о том, что «Азербайджан, поддерживаемый Турцией и террористами-наемниками из стран Ближнего Востока, развязал войну против армянского народа». Бессменный глава Таджикистана Эмомали Рахмон ожидаемо напомнил о тревожном развитии ситуации в Афганистане. Поразительно, но лидеры Киргизии, только что пережившей очередные политические потрясения, и вроде бы «стабильного» Казахстана сконцентрировались на предстоявших в каждой из стран выборах. И лишь Лукашенко старался объяснить вмешательством НАТО то обстоятельство, что его не желают терпеть жители Беларуси. Совершенно очевидно, что у каждой из стран собственные угрозы безопасности. Их лидеры готовы бить Путину ритуальные поклоны. Но и только. Они не собираются поддерживать его в конфронтации с Западом.

Очевидное превосходство НАТО в новом противостоянии делает эту конфронтацию лишь более рискованной. Ведь слабая сторона более склонна к авантюрам. Неслучайно Владимир Путин едва ли не ежедневно пугает западных «партнеров» российским чудо-оружием. Войска России и НАТО находятся в непосредственной близости друг к другу. Их самолеты регулярно вылетают на перехват, а корабли угрожают друг другу столкновением. Совсем недавно российский БПК угрожал таранить американский эсминец в заливе Петра Великого. А ведь на борту американского корабля – пять десятков крылатых ракет «Томагавк». Любой инцидент грозит повлечь необратимые катастрофические последствия.

Представителя МИД Марию Захарову особенно возмутило то, что лучшим вариантом отношений с Россией натовцы считают не полномасштабное сотрудничество, а «всего лишь» мирное сосуществование. Между тем как раз оно и является единственным позитивным опытом минувшей холодной войны. Именно мирное сосуществование, которое включает в себя правила поведения государств с прямо противоположными ценностями, фактически спасло планету от ядерной катастрофы.

Только что Институт США и Канады и Институт Европы опубликовали примечательное исследование: «Диалог “Россия – НАТО”. Как снизить напряженность и избежать кризисов». Над ним работали четыре десятка известных экспертов, бывших высокопоставленных политиков, дипломатов и военных из США, России и других европейских стран. Фактически речь идет о широком круге новых мер взаимного доверия, которые должны снизить угрозу войны. В частности, предлагается создать специальные каналы экстренной связи Россия-НАТО в чувствительных регионах - Балтийском и Черноморском, - а также в районе Крайнего Севера, выработать набор единых совместных правил, которые определяли бы минимальные расстояния при сближении самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей. Кроме того, считают авторы рекомендаций, НАТО и Россия должны договориться о том, чтобы воздерживаться от постоянного развертывания дополнительных существенных боевых сил в районах, которые расположены вблизи территории другой стороны в Европе.

Речь также идет о модернизации Венского документа - последнего соглашения, которое еще хоть как-то регулирует военную активность на Европейском континенте. В частности, по поводу военной активности в Балтийском регионе (Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Польша и Германия), Калининграде и Западном военном округе России можно было бы договориться о специальных ограничениях. Россия и НАТО могли бы согласиться проводить крупные военные учения на существенной с военной точки зрения дистанции от общих границ при учете специфики тех или иных зон соприкосновения. Что касается проведения внезапных учений, которые остаются источником напряженности и не подпадают под предварительные уведомления (в 2014-м Москва под видом таких маневров провела концентрацию войск на границе в Украиной ), следует осуществлять «тихое уведомление», чтобы информация о таких учениях конфиденциально передавалась на высоком уровне другой стороне, оставаясь сюрпризом для самих войск.

Очевидно, что сейчас очень важно принять новую холодную войну как свершившийся факт и задуматься о том, как снизить риски военного столкновения.

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