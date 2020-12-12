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В Беларуси начался бум на авиаперелеты

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  • 12.12.2020, 13:25
  • 7,992
В Беларуси начался бум на авиаперелеты

Сколько стоит билет в один конец?

Учитывая, что с 20 декабря у белорусов не будет обилия способов выбраться за рубеж, у поисковика авиабилетов Aviasales.by резко возросли запросы на вылеты. Самыми популярными стали поиски вылетов в две соседние страны — Польшу и Россию, Украина на третьем месте, рассказали Onliner в компании. К слову, 95% купленных билетов в Польшу — в один конец.

Бот аномалий компании зафиксировал, что на:

61,5% увеличилось количество поисков в Польшу из Беларуси,

60,2% — в Россию,

59,5% — в Украину.

Из Центральной Европы есть брони в Чехию, Голландию, Германию, но их сильно меньше, чем в страны из топ-3.

— В норме такие пики связаны с сезонами. Например, летними или зимними каникулами, длинными выходными в октябре или июле, а также во время распродаж, — рассказали в Aviasales.by. С Польшей, кстати, складывается интересная ситуация: 95% купленных билетов — в один конец.

Сколько сейчас стоят билеты на популярные направления?

Средний чек на билет в Россию — 865 рублей, это в четыре раза больше, чем годом ранее, ведь рейсов между странами стало меньше еще с начала пандемии коронавируса. Билеты по украинским маршрутам обходятся в среднем в 294 рубля — цена осталась на уровне прошлого года. Средний чек для вылета в Польшу вырос вдвое — 205 рублей. Такие данные дает Aviasales.by.

Цена одного билета на декабрь-январь из Минска в Варшаву варьируется от 139 до 396 рублей, в Москву — от 270 до 887 рублей, в Киев — от 171 до 441 рубля.

Напомним, сегодня ночью на Национальном правовом портале были опубликованы изменения в правительственные документы, касающиеся выезда за границу в связи с пандемией коронавируса. Согласно новым данным белорусы и иностранцы с видом на жительство не смогут выехать из страны любыми видами транспорта, кроме самолетов. Эти изменения вступят в силу 21 декабря.

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