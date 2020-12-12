Олег Горунович: Режим патологически не переносит белого цвета 3 12.12.2020, 14:10

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Олег Горунович

И чистых душ.

Главред «Трибуны» Олег Горунович написал в «Фейсбуке» о Мисс Беларусь Ольге Хижинковой и других светлых людях нашей страны.

– Наверное, про любого можно наскрести чего-нибудь плохого, но, такое чувство, не про Олю Хижинкову, – пишет Олег Горунович. – Уж сколько в спорте гуляет слухов, а к ней никогда ничего не липло. Безупречная репутация, хоть сейчас помещай на доску почета Беларуси:

– безотказно участвует в благотворительных акциях;

– спасает животных, на что тратит значительную часть дохода;

– невероятно скромна, честна и адекватна

Судя по всему, именно за это ее и хотят растоптать. Режим Лукашенко патологически не переносит белого цвета. И если душа светла, ее надо попытаться замарать. Ну или хотя бы плюнуть туда. Но в истории Хижинковой меня впечатляет другое

Оля работала в брестском «Динамо», куда пришла по приглашению Александра Зайцева. Зайцева, если кто не в курсе, называют кошельком Александра Лукашенко. Звучит, конечно, как приговор, но именно о Зайцеве все сотрудники, с ним пересекавшиеся, отзываются очень хорошо. Говорят, грамотный дядька.

Насколько понял, у Хижинковой с ним тоже сложились вполне себе отношения. Пару лет назад Зайцев спецом приезжал к Оле в ее родную деревню Заборовье Лепельского района. Приезжал с женой, чтобы та, писательница, могла пообщаться для книги с настоящим лесником, отцом Хижинковой. Если что, Зайцев – очень состоятельный человек, много времени проводит в разъездах, в том числе на Ближнем Востоке, ведь деньги для Лукашенко сами себя не заработают.

И в нынешний ситуации даже фигура масштаба Зайцева не в силах заступиться за симпатичного ей человека. Это чтобы понимать, в каком терроре мы живем.

Точнее, не только мы.

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