закрыть
12 декабря 2020, суббота, 15:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турецкий гамбит для российской вакцины «Спутник-V»

5
  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 12.12.2020, 14:52
  • 2,076
Турецкий гамбит для российской вакцины «Спутник-V»

РФ превратилась в полигон для слива нестабильного химиката.

9 декабря в системе пропаганды пророссийских лоббистов вакцины "Спутник-V" в Украине произошел серьезный сбой. Сбой, связанный с распространением дезинформации о том, что российскую вакцину с нетерпением ожидают во многих странах мира.

В первую очередь, Израиль, страна, которая в системе лоббирования российской вакцины занимала показательное место, вдруг стал получать вакцины Pfizer, но никак не российскую "Спутник-V".

Следующей после Израиля неприятную новость преподнесла Турция, министр здравоохранения которой Фахреттин Коджа в интервью изданию Habertürk отметил, что поскольку российская вакцина не прошла всех клинических исследований, в Турции невозможно получить лицензию на использование этой вакцины.

Фактически, это прозвучало как отказ от российской вакцины от страны, которая так же часто использовалась как пример потенциального закупщика "Спутник-V". И хотя ряд СМИ именно так и расценили интервью министра, а сам Фахреттин Коджа, руководствуясь нормами дипломатии, спешно отметил, что Турция не против закупать российскую вакцину от коронавируса, но только когда она будет соответствовать международным стандартам и не ранее, негатив об отказе от вакцины российские и пророссийские ресурсы постарались загасить культивацией нарратива о некой фейковости первичной новости.

Но вот в том-то и дело, что фейка как такового не было, ведь министр сказал правду – российская вакцина не соответствует требованиям Анкары, из-за незавершенных клинических требований, а когда будет – будет и другой разговор. А пока в Турцию готовится поставка китайской вакцины производства Sinovac Biotech, а так же ведутся переговоры и о поставках вакцин других производителей.

То есть, по сути, Анкара и вправду не отказывается закупать Спутник-V, но пока он не пройдет всех клинических исследований, что согласно официальным заявлениям РФ случится не раньше весны 2021, о закупках речи не может идти.

Ну и как я могу не вспомнить про то, что ранее Венгрия забронировала 12 млн доз британо-шведской AstraZeneca, бельгийской Janssen и американо-немецкой Pfizer-BioNTech, а дружественная, или, прямо говоря, политическая марионетка России Сербия, зарезервировала 1,8 млн доз вакцины от Pfizer Biotech. Кстати, эти страны так же назывались потенциальными клиентами на поставку российской вакцины.

И вот, не успела одна страна за другой отказываться от российской вакцины в пользу западных, как российские информационные площадки стали распространять нарративы о смертельной опасности Pfizer. Эту же тему тут же подхватили и пророссийские в Украине.

Используя единичные случаи негативной реакции, на сотни тысяч испытаний и применений, российские СМИ и их пособники пытаются дискредитировать уже готовый препарат, на пользу своему полуфабрикату, который не действует, если после его принятия, например, употреблять алкоголь в течение 42 дней, либо от которого останавливаются почки. А в ходе испытаний на подопытных 1АК непризнанной "ДНР" и вообще, эффективность составляла менее 50%, с очень высокой вероятностью летального исхода.

Фактически, российская вакцина себя уже не единожды дискредитировала и на сегодняшний день она не поставляется ни в одну страну мира как препарат для борьбы с коронавирусом, а исключительно как материал для проведения исследований эффективности. И несмотря на то, что о ее готовности было объявлено еще в июле этого года, данный препарат не только значительно уступает западным образцам, полным ходом, применяемым для борьбы с COVID-19, тем самым уступая экспортную гонку, но и вряд ли сможет составить конкуренцию, где либо, кроме своей собственной территории. По сути, 1/9-й суши превратившейся в полигон для слива нестабильного химиката.

Вследствие всего вышеизложенного возникает вопрос, как следует расценивать попытки ОПЗЖ присоединить Украину к этому полигону, если только не как бактериологический терроризм? Ответ у здравомыслящих людей, уверен, не заставит себя долго ждать.

Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич