В Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов
- 12.12.2020, 15:40
- 3,166
Людей освободили спасатели.
Как сообщает МЧС, вечером 11 декабря на улице Кирова в Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов.
Выяснилось, что водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на стоявших на остановке людей, а потом врезался в дерево.
В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека. Людей освободили спасатели, мужчины госпитализированы.