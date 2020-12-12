Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности

Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности5
- 12.12.2020, 16:38
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Происходящее в Беларуси — неприемлемо.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на ETC.
Главной целью Линде называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за насилие в отношении протестующих.
«Это совершенно ужасно и неприемлемо», — высказалась Линде о ситуации в Беларуси.
Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен «московский механизм», который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.