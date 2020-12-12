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Любой креатив разрушает систему

  • 12.12.2020, 16:46
  • 1,887
Любой креатив разрушает систему
Фото: тАСС

Каждый белорус может проявить свой особенный талант.

- Мы встали со своих мест и вышли на Марши. Тем самым мы нарушили твёрдый порядок системы и она начала сыпаться. Значит, система боится любых проявлений, которые не прописаны правилами, пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.

Любой креатив ее разрушает!

Каждый человек может проявить свой особенный талант:

- рисовать,

- петь,

- писать стихи,

- танцевать,

- украшать,

- рассказывать,

- даже писать креативные жалобы!

Накануне зимних праздников мы можем заняться украшением города всеми доступными способами. Даже детскими рисунками. Это безопасно и интересно!

Ощущение праздника = визуализация победы! Важно именно оптимистическое настроение! Мы победим систему!

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