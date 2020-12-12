Мезозой и рухлядь 2 Альфред Кох

12.12.2020, 16:47

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Альфред Кох

Фото: «РИА Новости»

А теперь пусть Путин и дальше рассказывает про свои мультики.

Я сначала удивился: как так сразу – просто воры? А почему не агенты ЦРУ? Объект-то – суперсекретный, просто вот даже ух какой секретный! А тут какие-то просто воры, вот так вот запросто залезли и сперли с него 39 радиостанций! Уж наверняка секретных-пересекретных, со всеми вшитыми кодами, паролями и шифрами…

Но нет: ни на одном сайте нет шпионов ЦРУ, китайских лазутчиков, агентов Моссада и никакой вообще вражеской сигуранцы… Даже никакого завалящего доморощенного иноагента не придумали.

А вместо МИ-6, везде во всех статьях (даже на Царьграде) просто – воры. Обычные российские ворюги. А то и просто работяги: стянули что плохо лежит и сдали в цветмет. А на вырученные деньги купили самогонки. И попировали всласть…

Почему так? А я вам отвечу: потому, что даже самый последний дурак на самом патриотическом сайте понимает, что российские радиостанции никому не нужны. Это мезозой, рухлядь, позапрошлый век, лампочка Яблочкова пополам с радио Попова.

И никакая даже самая глупая разведка в мире не будет рисковать своими агентами для того, чтобы заполучить этот антиквариат. А ведь это «самолет Судного дня»! Последняя надежда на ответный удар! Чуете куда клоню?

А теперь пусть Путин и дальше нам рассказывает про свои мультики, в которых летают ракеты с вечным двигателем… Ну, типа той, что недавно у путинских кулибиных взорвалась около Северодвинска. Там еще утечка радиации была… Ну, вспомнили?

Ох, грехи наши тяжкие…

Альфред Кох, «Фейсбук»

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