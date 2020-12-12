закрыть
12 декабря 2020, суббота, 17:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мезозой и рухлядь

2
  • Альфред Кох
  • 12.12.2020, 16:47
  • 2,534
Мезозой и рухлядь
Альфред Кох
Фото: «РИА Новости»

А теперь пусть Путин и дальше рассказывает про свои мультики.

Я сначала удивился: как так сразу – просто воры? А почему не агенты ЦРУ? Объект-то – суперсекретный, просто вот даже ух какой секретный! А тут какие-то просто воры, вот так вот запросто залезли и сперли с него 39 радиостанций! Уж наверняка секретных-пересекретных, со всеми вшитыми кодами, паролями и шифрами…

Но нет: ни на одном сайте нет шпионов ЦРУ, китайских лазутчиков, агентов Моссада и никакой вообще вражеской сигуранцы… Даже никакого завалящего доморощенного иноагента не придумали.

А вместо МИ-6, везде во всех статьях (даже на Царьграде) просто – воры. Обычные российские ворюги. А то и просто работяги: стянули что плохо лежит и сдали в цветмет. А на вырученные деньги купили самогонки. И попировали всласть…

Почему так? А я вам отвечу: потому, что даже самый последний дурак на самом патриотическом сайте понимает, что российские радиостанции никому не нужны. Это мезозой, рухлядь, позапрошлый век, лампочка Яблочкова пополам с радио Попова.

И никакая даже самая глупая разведка в мире не будет рисковать своими агентами для того, чтобы заполучить этот антиквариат. А ведь это «самолет Судного дня»! Последняя надежда на ответный удар! Чуете куда клоню?

А теперь пусть Путин и дальше нам рассказывает про свои мультики, в которых летают ракеты с вечным двигателем… Ну, типа той, что недавно у путинских кулибиных взорвалась около Северодвинска. Там еще утечка радиации была… Ну, вспомнили?

Ох, грехи наши тяжкие…

Альфред Кох, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич