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Стоит ли вытирать продукты для защиты от коронавируса?

  • 12.12.2020, 17:18
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Стоит ли вытирать продукты для защиты от коронавируса?

Мнение экспертов.

Стоит ли вытирать продукты во время пандемии? Эксперты говорят, что большинству людей в этом нет необходимости, пишет healthinfo.ua.

Коронавирус распространяется в основном через респираторные капли, которые распыляются людьми при разговоре, кашле, чихании или пении. Вот почему эксперты в области здравоохранения подчеркивают важность ношения масок и социального дистанцирования.

Эксперты по-прежнему рекомендуют чистить поверхности - особенно часто затрагиваемые участки, к которым недавно могли прикасаться инфицированные люди. Это также поможет снизить риск от других микробов, которые не исчезли в результате пандемии.

Люди, ухаживающие за теми, кто подвержен риску тяжелых заболеваний случае заражения, также могут захотеть принять меры предосторожности и протереть любые упаковки.

Но эксперты советуют смотреть на вещи в перспективе. Они отмечают, что вирус хрупок и не может долго выжить вне тела. Тесты, обнаруживающие его на поверхности, могут просто обнаруживать следы вируса, а не живой вирус, способный заразить людей. Ранние исследования, показавшие, что он может задерживаться на поверхности в течение нескольких дней, проводились в лабораторных условиях; вирус, вероятно, не смог бы выжить так долго в реальной жизни.

Доктор Джон Брукс, главный врач Центров по контролю и профилактике заболеваний США по борьбе с COVID-19, сказал, что люди должны делать то, что им удобно. Но он сказал, что если люди распаковывают продукты, не касаясь лица, а затем моют руки, «я думаю, этого может быть достаточно».

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