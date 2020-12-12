Стали известны подробности санкций Швейцарии против узурпатора 10 12.12.2020, 17:26

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Альпийская страна также наложила эмбарго на поставку вооружения в Беларусь

Швейцария 11 декабря ввела против Александра Лукашенко и 14 граждан Беларуси санкции, которые вступили в силу незамедлительно.

Штрафные меры предусматривают заморозку активов в Швейцарии, а также запрет на въезд в страну, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

Помимо Александра Лукашенко под действие санкций подпал его сын Виктор, занимающий пост помощника президента по национальной безопасности. Кроме того, в санкционный список включены глава КГБ Беларуси Иван Тертель, руководитель управления МВД Роман Мельник, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие.

Правительство Швейцарии также наложило эмбарго на поставку вооружения в Беларусь, поскольку оно может использоваться властями для преследования протестующих.

Таким образом Федеральный совет отреагировал на «продолжающиеся репрессии в отношении гражданского общества и оппозиции в Беларуси».

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