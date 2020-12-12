Каждый стакан воды на счету: в Крыму массово сливают воду из систем отопления?10
- 12.12.2020, 17:39
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Фотофакт.
На временно оккупированном Российской Федерацией Крыму из-за острого дефицита воды жители продолжают «добывать» ее из отопительных систем. Об этом в социальной сети Twitter сообщает пользователь с ником «Крымский бандеровец», сообщает «Информационное сопротивление».
«Жители Симферополя продолжают сливать воду из систем отопления. Оккупанты на одном из таких домов повесили объявление, поплакались о том, что «каждый стакан воды на счету», и предложили жильцам самостоятельно «принять меры по устранению нарушителя». Жесть. А чем устранять?», — написал пользователь.