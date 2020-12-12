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Интересная статистика: женщины забирают деньги из белорусских банков

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  • 12.12.2020, 17:45
  • 3,506
Интересная статистика: женщины забирают деньги из белорусских банков

Мужчины также, но женщины все же больше.

В третьем квартале 2020 года срочные вклады физических лиц в белорусских банках уменьшились на 1,2 млрд рублей (на 6,5%) и на 1 октября составили 17,62 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт naviny.by со ссылкой на аналитический обзор «Знай своего клиента», подготовленный Национальным банком (НББ).

Депозиты в национальной валюте составили 4,68 млрд рублей и снизились с июня на 462 млн рублей (9%).

Депозиты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,94 млрд рублей и снизились с июня на 758 млн рублей (на 5,5%).

Согласно отчету НББ, уменьшение депозитов произошло в основном за счет клиентов-женщин.

По данным Национального банка, женщины старше 55 лет и мужчины от 26 до 60 лет чаще всего размещают вклады в коммерческих банках.

В исследовании НББ приняли участие 23 из 24 коммерческих банков Беларуси.

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