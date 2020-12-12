Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе
- 12.12.2020, 18:14
- 4,116
Баку никаких комментариев не дает.
Азербайджанские военные 12 декабря возобновили наступление в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении, пишет "Гордон".
"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд", – подчеркнули в ведомстве.
На сайте министерства обороны Азербайджана комментариев о возобновлении наступления в Нагорном Карабахе на момент публикации новости не было.