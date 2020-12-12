Кто теперь сделает Америку великой again? 10 12.12.2020, 18:33

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Байден теперь без сомнения — новый президент США.

Верховный Суд США отклонил иск Техаса, поддержанный 17-ю другими штатами и более 100 конгрессменами (все — республиканцы). В иске оспаривались поправки в избирательные законы 4 штатов — Джорджии, Мичигана, Висконсина и Пенсильвании. В сумме эти штаты дают более 60 голосов выборщиков, их непризнание ставило под сомнение победу Байдена, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Основания для оспаривания выглядели вполне убедительно — противоречие этих поправок федеральному законодательству, разрешение голосовать без точного установления личности голосующего и его гражданства, зачет множества почтовых голосов, полученных после окончания голосования (на них не было штампов почтовой службы США — т. е. это был типичный вброс), и т. д.

Конечно, республиканцы поздно спохватились. Оспаривать поправки в законы надо было сразу — год-полтора назад, когда они были приняты. И тогда, вполне вероятно, они бы выиграли дело. А теперь оспаривать стоило бы факты фальсификаций бюллетеней, но поздно — все, что республиканцы объявляли фальсификациями, стало как бы законными процедурами.

После выборов судебные споры в США всегда решаются в пользу объявленного победителя. Хотя бы для того, чтобы не ставить под сомнение саму выборную систему страны. Это уже не в первый раз, были серьезные споры и до этого. Но, как правило, проигравшая сторона не доводила дело до суда, а, покричав, соглашалась с поражением (даже если и была формально права). Именно для того, чтобы не разрушать веру американцев в честность выборов.

В самом деле в двухпартийной системе для партий не так важно, победить сейчас или через 4 года (8 лет). Все равно смена власти произойдет.

Но сейчас все иначе. У 74-летнего Дональда Трампа нет лишних 4⁄8 лет. И он не партийный человек. И не привыкший отступать только потому, что таковы «правила игры». Он готов идти до конца, не оглядываясь на традиции «честно сдаться» при проигрыше. И республиканская партия оказалась готова поставить на это. Может быть, даже в расчете не столько на победу, сколько на набор очков в обычной борьбе с демократами.

Трамп заявил, что суд его подвел. Сторонники республиканцев страшно разочарованы. Они в пессимизме, они теперь не верят в избирательную систему США и говорят об установлении диктатуры демократов. Кое-кто из конгрессменов даже заявил о начале кампании о выходе Техаса из состава США. Но это — шумовой фон.

Фактически теперь республиканцам остается играть на захват палаты представителей в 2021 году (тогда конгресс будет в их руках пусть и при президенте-демократе) и президентские выборы 2024 — с Трампом или без него.

Избранный президент США — Джо Байден.

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