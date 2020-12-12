Андрей Кураев: Может, голос церкви — это те, кто зажигает на своих елках белые и красные лампочки 4 12.12.2020, 18:41

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Андрей Кураев

Хотя они и не носят рясы.

В эфире Youtube-канала «И грянул Грэм» известный российский богослов Андрей Кураев ответил на вопрос, «где голос православной церкви, когда в Беларуси творится беззаконие».

«Если большинство иерархов предпочитает отмалчиваться, отмалчиваться (а то и даже славословить полицаев и их руководителя), простые люди, которые и составляют церковь, их позиция другая. Я бы сказал так: вполне можно считать, что голос тех, кто на своих квартирных елках зажигает белые и красные лампочки, может, это и есть голос церкви? Хотя они и не носят рясы», — считает Андрей Кураев.

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