Жителям Жодино второй раз за год повысили цены на воду
- 12.12.2020, 18:50
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Решение было принято на днях.
Жодинский исполком второй раз за год повышает планово-расчетные цены на водоснабжение и канализацию, изменяя свое решение от 20 декабря 2019 «Об установлении планово-расчетных цен на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год», пишет ex-press.by.
Теперь планово-расчетная цена за один кубометр воды установлена на уровне 0,9773 руб., а за один кубометр стоков (канализация) — 0,8155 руб. Первоначально эти цены были меньше, соответственно 0,8149 и 0,5940 руб. за кубометр.
Первый раз в текущем году планово-расчетные цены на эти коммунальные услуги менялись решением Жодинского исполкома 29 июня.
Документ о последнем изменении был подписан 3 декабря и опубликован 11-го числа на Национальном правовом портале pravo.by.