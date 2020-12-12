Он просто смешон Альфред Кох

12.12.2020, 19:39

1,210

Старый, недалекий, плохо ориентирующийся и плохо соображающий старик.

Близок, близок момент, когда он нальет большой бассейн вместо Красной площади и будет там устраивать морские бои на настоящих кораблях.

А потом подожжет Москву и будет смотреть на пожар с Воробьевых гор.

А потом попросит его убить... И, умирая, скажет: "Какой артист умер во мне".

Ибо Москва есть третий Рим...

P.S. А если серьезно, то вот уже и настал момент, когда его нельзя стало показывать людям. Было ясно, что рано или поздно такой момент настанет. Ведь именно для этого и придумываются ограничения по срокам, чтобы вождь не превратился в клоуна. И вот этот момент настал.

Он просто смешон... Старый, недалекий, плохо ориентирующийся и плохо соображающий старик. Какой стыд и позор.

Вы скажете – Байден. Вы скажете – Трамп. Совершенно другой случай: эти все время в тонусе: конкуренты наступают на пятки. Нужно голову напрягать. А тут вокруг одни лизоблюды: что ни скажи – все в яблочко. Вот голова и отключилась.

Альфред Кох, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».