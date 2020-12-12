В России резко подорожали масло, хлеб и сахар 6 12.12.2020, 20:18

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Цены будут регулировать вручную.

Доходы в России упали на 4,8 процента в третьем квартале во время пандемии коронавируса. Цены на хлеб и муку выросли на 6 и 13 процентов.

Правительство России хочет ограничить цены на подсолнечное масло и сахар, которые выросли на 30-70%, сообщает «Интерфакс». Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым существенный рост цен при сокращении доходов населения. Помимо цен на масло и сахар, в России резко выросли цены на хлеб и муку. Австралийское агентство Associated Press (AAP) предупредило, что это может повлиять на экспорт зерновых из России.

Сахар – один из продуктов, резко подорожавших в России.

«Я призываю производителей, розничные сети и магазины прекратить использование людей. Мы предпримем конкретные шаги по ограничению цен на товары, важные для населения», – сказал Мишустин.

Путин в своем выступлении также деланно подверг критике резкий рост цен на подсолнечное масло, сахар, а также хлеб и муку в последние дни.

Доходы в России упали на 4,8 процента в третьем квартале во время пандемии коронавируса. Цены на хлеб и муку выросли на 6 и 13 процентов.

В AAP отметили, что за ситуацией в стране более внимательно следит весь мир, поскольку Россия является одним из крупнейших экспортеров зерновых, и, несмотря на высокий урожай пшеницы в этом году, цены на продукцию из нее на внутреннем рынке выросли.

Стремясь снизить цены на зерновые продукты, Минсельхоз предложило установить квоту на экспорт зерна на уровне 17,5 млн тонн. Правительство еще не рассмотрело это предложение.

Мишустин пока не сообщил, какие дальнейшие меры планирует предпринять Россия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия пойдет по пути рыночного регулирования.

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