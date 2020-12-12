закрыть
12 декабря 2020, суббота, 21:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новый глава МИД Литвы анонсировал расширение санкционного списка пособников режима Лукашенко

  • 12.12.2020, 20:25
  • 2,703
Новый глава МИД Литвы анонсировал расширение санкционного списка пособников режима Лукашенко

На данный момент в нем более 150 человек.

Новый глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил «Белсату», что Вильнюс настроен расширять санкционный список чиновников режима Лукашенко. Отметим, что на данный момент в нем более 150 человек.

«Люди, причастные к зверствам, происходящим на улицах, могут оказаться под санкциями, и Литва включит их в список. Мы можем ожидать, что литовский национальный санкционный список может расшириться еще больше», — рассказал глава МИД Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич