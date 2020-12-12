Коронавирусная завеса 2 Алесь Денисов

12.12.2020, 20:35

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Зачем власти закрывают границы?

С 21 декабря временно закрываются наземные границы. Официальная причина – борьба с распространением COVID-19. И хотя до сих пор с высоких трибун никто не объявлял карантин и не признавал пандемии, проблема существует. Просто о ней непопулярно говорить. А вот воспользоваться ситуацией возможно, хотя это и «хлопотное дельце».

Чтобы разобраться в постановлениях Совета Министров, нужно иметь железное бдение и бюрократические наклонности. Ведь частенько у нас пишут на скорую руку, мол, на месте разберутся. Особенно трудно при таких раскладах объяснить всем, что единственная причина принятия подобных документов – исключительно забота о здоровье граждан.

Например, ты учишься в «враждебном» Краковском университете. По новым правилам, свое лицо на родине теперь можешь засветить только раз в полгода. Это когда поездом или автобусом. Но самолетом, получается, можно хоть каждый месяц скитаться по просторам Синеокой. Как ни крути, все выглядит как политика протекционизма в отношении компании «Белавиа» и других авиаперевозчиков. Главное, чтобы денежки в карманах болтались. Летай не хочу!

Или вот с этими наземными границами. Почему получается, что проклятый вирус тянет свои щупальца только через западные и южные кордоны? В России ситуация с пандемией как минимум не лучше, но на Союзное государство запрет не действуют. То ли коронавирус на востоке хилого сорта, то ли умирать от него в «союзных объятиях» легче. Если ты батрачишь на алчного австрийского буржуина, то обязательно привезешь заразу на родину. А как строил коттедж российскому генералу, то ты чист, как «слеза комсомолки». И как это воспринимать, как ни лоббирование интересов российских строительных компаний? Собирай свои вещи на Москву, браток-белорус!

А если не соберешься, то попадешь в список тунеядцев. А любой тунеядец в нашей стране – «это не просто протестун на улице, а будущий вор».

Надо их всех трудоустроить! Правда, мы уже это проходили. Ничем хорошим это не закончилось. Страна, как говорят, не резиновая: достойной работы всем не хватает.

Но ситуация в Беларуси сейчас другая. Фантазия чиновников, а главное, возможности сейчас шире. И чем Бог не шутит в нашей стране? Вот, например, за компьютером пишешь программы для зарубежных IT-компаний. Или шляешься с фотоаппаратом по улицам и фиксируешь события жизни. Не для районной газеты. Или музыку пишешь не для агрогородкового клуба, где танцуют односельчане. Что с такими делать? На всех газет и клубов не хватит. Надо рассуждать масштабнее!

Почему бы не начать строить трудовые лагеря? Собаки, пулеметные вышки, «колючка»… Романтика! Сразу все «протестующие» поймут, кто в стране хозяин. А кто не поймет, то пожалуйста: «Arbeit macht frei» от всех ненужных мыслей. И экономика поползет вверх: работают, а деньги платить им не надо! И значительная часть силовиков сразу будет при конкретном деле. Строить железные занавесы и концлагеря в ХХІ веке — «хлопотное дельце». Но почему бы не попробовать?

Алесь Денисов, «Белсат»

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