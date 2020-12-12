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«Уручье плечом к плечу борется за свободу!»

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  • 12.12.2020, 20:41
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«Уручье плечом к плечу борется за свободу!»

Белорусы никогда не подчинятся банде преступников.

- Уручье едино! Уручье 1, 2, 3, 4, 5, 6, Копище, Колодищи, Новая Боровая, Военный Городок, ПВТ, пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.

Присоединяйтесь, другие районы Минска! Вместе нас не сломить. Вместе нас не победить. Народ Беларуси не перестанет объединяться и выходить, потому что Лукашенко незаконно захватил страну. В тюрьмах сидят сотни честных людей, потому, что за избиения и убийства никто не понес ответственности!

Беларусь никогда не подчинится банде преступников! Жыве Беларусь!

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