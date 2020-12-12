Докшицы, как и весной, красная зона по COVID-19 12.12.2020, 21:35

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Только по официальным данным болеет 3% жителей.

Статистика по коронавирусу по отдельным районам и областям не публикуется. Однако местные СМИ и органы власти в некоторых районах приводят данные, отмечает nn.by.

Так, на прошлой неделе горисполком Могилева опубликовал цифры смертности за 11 месяцев 2020 года, из которых следует, что смертность в городе выросла в сравнении с прошлым годом более чем на 20%.

А районная газета Докшиц «Родныя вытокі» сообщила, что по состоянию на 11 декабря в районе уже 648 зараженных коронавирусом. 58 лежат в стационаре, еще 590 болеют дома. Умерло за время пандемии 12 человек.

Поскольку в Докшицком районе живет 22 200 человек, это значит, что болеет 3% жителей или каждый 34-й.

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