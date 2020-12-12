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В новых санкциях США против «Северного потока-2» есть две ловушки

  • 12.12.2020, 22:13
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В новых санкциях США против «Северного потока-2» есть две ловушки

Дополнительные санкции фактически делают невозможным его реализацию

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год, поддержанном Конгрессом, предусмотрены "ловушки" для строящегося газопровода "Северный поток – 2". Об этом 11 декабря в блоге для "Украинской правды" сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль.

"Дополнительные санкции... фактически делают невозможным его реализацию. Новый проект накладывает ограничения на компании, привлеченные к любым "трубоукладочным работам" (включая подготовку площадки, обустройство траншеи, исследование морского дна, размещение щебня – им трубу "засыпают" на дне – или любые другие работы с трубами)", – написала она.

Советник главы "Нафтогазу" отметила, что "наиболее интересными здесь есть две бюрократические ловушки, которые США подготовили для россиян, – страхование и сертификация".

"Так случилось в цивилизованном мире, что без страхования судно не зайдет ни в один порт. А с новым пакетом санкций ни одна серьезная организация таких услуг проекту не предоставит", – объяснила Зеркаль.

По ее словам, в мире "менее двух десятков компаний, которые проводят сертификацию проектов такого уровня и, когда санкции США вступят в силу, ни одна из них не рискнет связываться с "Северным потоком – 2".

"То есть даже если россиянам, несмотря на собственную технологическую несостоятельность, удастся завершить газопровод, он так и будет лежать на балтийском дне памятником трубе стоимостью почти $10 млрд", – подчеркнула Зеркаль.

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