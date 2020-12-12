Вновь о санкциях, или Как помочь политзаключенным 7 Андрей Санников

12.12.2020, 22:24

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Пора от слов переходить к делу.

Лучший признак эффективности санкций - это истерика при одном упоминании возможности их введения. К тому же уровень истерики позволяет безошибочно определить наиболее болезненные области санкций.

Судя по тому, какой визг подняли все репродукторы режима по поводу возможного отключения от системы SWIFT, это инструмент номер один для воздействия на режим. Исходя из того, что этой возможностью «обеспокоились» и некоторые представители околооппозиции, даже придумали какие-то опросы, такая мера для режима крайне опасна.

Учитывая то, что эта возможность перепугала Кремль, которому грозят теми же мерами и которого пугает комбинация одновременного отключения двух режимов от международной банковской системы, пора от слов переходить к делу.

Отключение белорусских банков заставит и Кремль серьезно почесать затылок. Сказки про замену SWIFT российским аналогом – это для тех дебилоидов, которые все еще ждут появление автономного российского интернета "Чебурашка".

К тому же в Беларуси можно отключить от SWIFT всего три-четыре банка и будет достаточно.

Например:

Беларусбанк

Белагропромбанк

Приорбанк

БПС-Сбербанк

Один полезный момент в бесполезной дискуссии о банковских санкциях все же стоит отметить: все эксперты, даже ярые противники таких мер, сходятся в том, что отключение от SWIFT никак не повлияет на внутренние банковские расчеты – ни на выплату зарплат, ни на выплату пенсий. То есть извечный аргумент о том, что санкции навредят народу Беларуси, автоматически отпадает.

Есть ли у Запада желание идти на жесткие меры в отношении режима убийц, оккупировавшего Беларусь?

Нет. У Запада всегда есть отговорки, что другие проблемы в мире намного важнее белорусских.

Есть ли у них возможности прекратить насилие на улицах Беларуси, добиться освобождения всех политзаключенных?

Безусловно!

Что для этого нужно?

Немного: всем, кто имеет возможность встречаться с лидерами западных государств необходимо четко и предельно ясно формулировать просьбу о мерах против режима убийц.

Приведу пример, который я знаю доподлинно.

В сентябре 2011 года в Варшаве проходил саммит Восточного партнерства. Во время саммита польская сторона организовала встречу группы белорусов с канцлером Германии Ангелой Меркель. В группе были оппозиционные политики и родственники политзаключенных. Политики были преисполнены собственной важности – ну, как же, сама Меркель с ними встречается – поэтому токовали вовсю.

А вот родные политзеков со слезами на глазах просили помочь вызволить из плена своих близких и говорили, что этому может помочь. Они попросили Меркель повлиять на Дойче Банк, чтобы тот прекратил сотрудничество с режимом Лукашенко. В то время была такая ситуация, что Дойче Банк был ключевым в соглашении о гарантиях для белорусских государственных облигаций, в которое входили Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и российский Сбербанк. Три западные банка сотрудничество с Лукашенко прекратили. Остался только Сбербанк, и сделка просто рухнула (привет российскому СВИФТу и "Чебурашке").

Политики вышли после встречи весьма недовольными – не удалось сфоткаться с канцлером, а родные политзаключенных получили ясный сигнал, что их услышали и что канцлер выполнит их просьбу, что потом и произошло.

В общем, фотосессии никак не помогают бороться с режимом.

Андрей Санников, "Фейсбук"

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