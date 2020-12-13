Благодаря новой украинской «Кольчуге» пол-России будет как на ладони 13.12.2020, 8:26

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Оборонная промышленность Украины приготовила еще несколько сюрпризов для оккупантов.

Известная украинская станция радиотехнической разведки "Кольчуга", которая позволяет в пассивном режиме обнаруживать воздушные и наземные цели противника, получила новую жизнь благодаря новому поколению – станции "Кольчуга RDF-360". Как сообщает Defense Express, по своим возможностям она значительно превышает предыдущие версии, и уже в ближайшее время эти комплексы усилят украинскую армию, пишет dsnews.ua.

"Кольчуга RDF-360" способна с высокой точностью определять местоположение наземных, надводных и воздушных целей. При использовании трех станций мы получаем точные географические координаты, а при использовании четырех — еще и высоту полета воздушного объекта. Принцип работы комплекса заключается в измерении разницы между временем получения сигнала всеми станциями, которые находятся на расстоянии в несколько десятков километров друг от друга.

В то же время отечественная "Кольчуга RDF-360" не излучает сигналы, как это делает обычная РЛС, то есть ее работу невозможно зафиксировать. Более того, монтаж радиолокационных систем можно провести на обычном транспорте, включая гражданские образцы, что позволяет еще больше замаскировать станцию.

Точность определения координат воздушных объектов в комплексе "Кольчуга RDF-360" составляет 1% от дальности до цели. Это эквивалентно системам активного радиолокационного обнаружения. В то же время дальность обнаружения воздушных целей составляет до 450 км, в зависимости от высоты полета цели. А наземных или надводных до 600-700 км. Таким образом, например, размещение только трех комплексов в районах вблизи Чернигова, Мариуполя и Харькова позволит создать сплошное поле контроля на территории сразу двух военных округов армии РФ: Центрального и Южного.

"Кольчуга RDF-360" может собирать данные о расположении командных пунктов, центров связи, отслеживать перемещения подразделений, то есть "слышать" все происходящее в армии России от Пскова до Волги и Кавказа, а также в акватории морей, не говоря уже о Донбассе и Крыме.

Конструкторы показали и испытали гранатомет КБА-117-02 и миномет "Смерека"

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" успешно завершило испытания 30-мм автоматического станкового гранатомета КБА-117-02 «пехотный вариант». Как сообщает Ukrainian military pages, первая партия гранатометов прошла приемо-сдаточные испытания на полигоне 169-го учебного центра "Десна".

В октябре этого года в конструкторском бюро сообщили о модернизации к пехотной конфигурации 30-мм автоматического гранатомета КБА-117, который широко используется в боевых модулях.

Кроме того, частная компания "Украинская бронетехника" показала свой мобильный 120-мм миномет "Смерека", базирующийся на бронеавтомобиле "Варта", построенном на шасси МАЗ-5434. Демонстрация проходила на военном полигоне во время презентации украинского вооружения для делегации из Бразилии.

Пограничники приобрели современные квадрокоптеры

Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины им. генерал-майора Игоря Момота приобрел четыре беспилотных авиационных комплекса DJI Matrice 200 V2. Этот БПАК является современным средством выявления и распознавания стационарных и подвижных объектов (целей). Мощные системы оптико-электронного наблюдения (камеры дневного наблюдения с 30-кратным увеличением и тепловизоры) позволяют эффективно выполнять задачи по воздушному мониторингу как днем, так и ночью.

Подобные беспилотники уже активно применяются в охране государственной границы. На сегодняшний день они совершили почти 1,7 тыс. вылетов, с их помощью осмотрено почти 10 тыс. км границы. Благодаря им удавалось обнаружить и задержать 10 нарушителей пограничного законодательства, две резиновых лодки, а также беспилотник контрабандистов, который использовали для незаконного перемещения сигарет.

Военные инженеры разрабатывают новый малогабаритный радар

Специалисты ХК "Укрспецтехника", входящей в состав "Лиги оборонных предприятий Украины", разрабатывают малогабаритный контрбатарейный радар и станцию ближней воздушной и наземной разведки дальностью до 60 км. Такая станция, отмечают в Defense Express, может размещаться на мачте и имеет значительно улучшенные технические характеристики.

Продолжаются и работы по созданию контрбатарейной РЛС "Бисквит — КБ" и ее имитатора. По своему виду и способу действия "Бисквит — КБ" напоминает американские радары AN / TPQ-48. РЛС весит всего 80 кг и может быть установлена как в кузове автомобиля или на бронетехнике, так и стационарно. При этом она способна обнаруживать огонь различных артиллерийских систем на дальности до 15-20 км (в зависимости от типа).

Еще одна новинка — радиолокационная станция измерения скорости снарядов РСИС 112L. Она способна измерять начальную скорость снарядов (или патронов) разного калибра на выходе из ствола пушки (ствола). Измеритель может быть размещен как автономно, так и на САУ или танках — и может быть интегрирован в системы артиллерийского огня.

Также компания продолжает совершенствовать свои уже известные разработки — мобильный комплекс наземной разведки и РЭБ "Джеб", РЛС разведки наземных и надводных целей "Лис-2М" / "Лис-3М", малогабаритный радиолокатор "Барсук" / "Барсук-А", переносной комплекс РЭБ "Анклав" и мобильный многофункциональный комплекс борьбы с широким спектром БПЛА "Полонез".

Львовский бронетанковый завод завершил выполнение ГОЗ

Львовский бронетанковый завод завершил выполнение государственного оборонного заказа передачей ВСУ 4 модернизированных Т-64 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-2. Об этом сообщает в "Укроборонпроме".

Модернизированные танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач.

"Теперь наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, находящихся на вооружении ВСУ. Более того, у нас готовы производственные площади и вся оснастка для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр", — заявил директор предприятия Виктор Андрощук.

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