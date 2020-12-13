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Лукашенко сдал пост

  • 13.12.2020, 8:37
  • 3,211
Лукашенко сдал пост
Фото: тАСС

Российское издание «Коммерсант» нещадно троллит узурпатора.

Российская газета «Коммерсант» в статье «Лукашенко пост сдал» снова решила потроллить Таракана. Много едких шуток про него позволил себе путинский корреспондент Андрей Колесников.

Особенно уничижительным получился фрагмент, где говорится о свержении Лукашенко народом.

Приводим цитату из текста:

— Все мы знаем,— продолжил Александр Лукашенко,— особенно Беларуси это знакомо, что Армения переживает непростой период.

То есть что Никола Пашиняна в Армении свергают так же, как и его, Александра Лукашенко, в Беларуси.

— И позвольте,— закончил он,— от всех участников нашего заседания пожелать вам успехов в этой непростой борьбе!

И все мы очень удивимся, если они оба ее не проиграют.

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