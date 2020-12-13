Лукашенко сдал пост
- 13.12.2020, 8:37
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Российское издание «Коммерсант» нещадно троллит узурпатора.
Российская газета «Коммерсант» в статье «Лукашенко пост сдал» снова решила потроллить Таракана. Много едких шуток про него позволил себе путинский корреспондент Андрей Колесников.
Особенно уничижительным получился фрагмент, где говорится о свержении Лукашенко народом.
Приводим цитату из текста:
— Все мы знаем,— продолжил Александр Лукашенко,— особенно Беларуси это знакомо, что Армения переживает непростой период.
То есть что Никола Пашиняна в Армении свергают так же, как и его, Александра Лукашенко, в Беларуси.
— И позвольте,— закончил он,— от всех участников нашего заседания пожелать вам успехов в этой непростой борьбе!
И все мы очень удивимся, если они оба ее не проиграют.